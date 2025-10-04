Alba López (PSC), nueva alcaldesa del Catllar después de obtener los siete votos del gobierno municipal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Catllar ha escogido este sábado, 4 de octubre de 2025, a Alba López (PSC) como nueva alcaldesa del municipio en un Pleno extraordinario. López ha recibido los siete votos favorables de los concejales del gobierno municipal —formado por el PSC, MO1-TE, Junts y ERC-, mientras que los cuatro ediles de Somos Catllar han dado apoyo a su cabeza de lista, David Rodrigo.

El relevo en la alcaldía responde al pacto de mandato firmado entre las cuatro fuerzas del gobierno, que establecía la renuncia sucesiva de los alcaldes Xavier Canadell (MO1-TE) y Jordi Ruiz (Junts). Con el cambio, no habrá modificaciones en el cartapacio municipal y los siete concejales de gobierno mantendrán las competencias que ejercían hasta ahora.

En su discurso de investidura, López —primera mujer y al mismo tiempo la persona más joven que accede a la alcaldía del Catllar— ha agradecido la confianza recibida y ha subrayado la voluntad de «servir a la ciudadanía con valentía, proximidad y humildad». También ha fijado como prioridades para los 19 meses restantes de mandato la gestión económica «rigurosa», la mejora de calles, la preservación del entorno natural, el fomento de la cultura y el deporte —con la nueva zona deportiva— y el apoyo a niños, jóvenes y personas mayores.

Desde el gobierno municipal, los portavoces de Junts, MO1-TE y ERC han destacado el cumplimiento del pacto y la cohesión entre las cuatro formaciones, subrayando la importancia de que el municipio tenga por primera vez una alcaldesa. Por el contrario, la oposición de Somos Catllar ha criticado el gobierno cuadripartido y ha calificado el relevo de «pacto de perdedores».

Con este nombramiento, López sustituye a Jordi Ruiz (Junts) y encabezará la alcaldía hasta el final del mandato 2023-2027.