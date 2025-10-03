El SUMMIT de Salou esdevè el Olimpo de la solidaridad

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Olimpo de la solidaridad se ha consolidado en el rooftop SUMMIT del Hotel Olympus 4 estrellas de Salou. La nueva edición de la cena benéfica ha vuelto a aportar ayudas para la Fundació de l'Esport Solidari Internacional (ESI), un acto que da apoyo anual al deporte del territorio con una gala de premios que ha vuelto a representar una «fiesta de la solidaridad». Más de 300 personas han llenado el recinto, disfrutando con la música del grupo Sin Fronteras o los espectáculos de Gerard Jofra y Pep Sala.

La generosidad no ha faltado, entre agradecimientos principalmente de los organizadores de la ESI, que dará el dinero recaudado a causas deportivas de necesidad. «Vuestra ayuda va destinada a una buena causa para encaminar positivamente el crecimiento y la vida de niños y niñas», ha asegurado Josep Maldonado, presidente de la ESI. El alcalde de Salou, Pere Granados, también ha destacado la necesidad de impulsar el deporte en el municipio, reafirmando «el apoyo del consistorio a acciones como esta».

El talento joven, premiado

Antes de la cena, se han ofrecido en el Olympus Palace los premios a deportistas de fútbol, baloncesto, tenis y pádel. En el caso del fútbol, los galardonados han sido la portera del Cambrils Unió, Carla Franquet (14 años) y el mediocampista del Juvenil B, también del Cambrils Unió, Aarón Gutiérrez Chaparro (16 años). El premio, que les ofrecerá una ayuda para esta temporada deportiva, lo han recibido de las manos de personalidades como Lluis Fàbregas, presidente ejecutivo del Gimnàstic de Tarragona o de Josep Maria Nogués, scout del FC Barcelona.

En pádel y tenis, el dos deportistas del Club Tennis Reus Monterols han sido los escogidos: El jugador de pádel Izan Barreda (11 años) y la tenista Maria Vilà (10 años), que verán cubiertas las necesidades de material. En el caso del baloncesto, Kristian Méndez (23 años) del Club Bàsquet Salou también ha sido premiado y recibirá una ayuda económica para sus estudios de Filología.