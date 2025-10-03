Sociedad
Un millar de motoristas se reunirán en Salou en una botifarrada motera
Durante la jornada los participantes podrán disfrutar de un Stunt Show del piloto Pol Ferrer
El Moto Club Barenys ha organizado para el próximo 11 de octubre I.ª Botifarrada Motera en la plaza de las Comunidades Autónomas, de 09:00 a 19:00 horas. Esta primera edición, que prevé reunir más de un millar de motoristas venidos de todas partes, nace con la voluntad de consolidarse dentro del calendario festivo y cultural de la ciudad.
A lo largo de toda la jornada, los participantes podrán disfrutar de un desayuno popular de butifarra, así como de stands de complementos y servicios, además de uno variado programa de animación que incluirá actuaciones musicales, exhibiciones y exposiciones de motocicletas.
La zona de playa será escenario de las exhibiciones de los pilotos de la Oliva MX School, mientras que a primera hora de la tarde llegará uno de los momentos más esperados: el Espectáculo Estrella, con el Stunt Show del piloto Pol Ferrer, reconocido internacionalmente por sus acrobacias y espectacular puesta en escena.
La clausura de la jornada irá a cargo del cantautor salouense Oscarnell, que ofrecerá un concierto en directo. Pero la fiesta continuará a partir de las 21:30 horas en la discoteca Flash Back, con una cena y encuentro motero abierto a todos aquellos que hayan adquirido el ticket del desayuno. La entrada será gratuita.