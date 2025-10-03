Un millar de motoristas se reunirán en Salou en una botifarrada motera

Esta primera edición nace con la voluntad de consolidarse dentro del calendario festivo y cultural de la Salou.Ayuntamiento Salou

El Moto Club Barenys ha organizado para el próximo 11 de octubre I.ª Botifarrada Motera en la plaza de las Comunidades Autónomas, de 09:00 a 19:00 horas. Esta primera edición, que prevé reunir más de un millar de motoristas venidos de todas partes, nace con la voluntad de consolidarse dentro del calendario festivo y cultural de la ciudad.

A lo largo de toda la jornada, los participantes podrán disfrutar de un desayuno popular de butifarra, así como de stands de complementos y servicios, además de uno variado programa de animación que incluirá actuaciones musicales, exhibiciones y exposiciones de motocicletas.

La zona de playa será escenario de las exhibiciones de los pilotos de la Oliva MX School, mientras que a primera hora de la tarde llegará uno de los momentos más esperados: el Espectáculo Estrella, con el Stunt Show del piloto Pol Ferrer, reconocido internacionalmente por sus acrobacias y espectacular puesta en escena.

La clausura de la jornada irá a cargo del cantautor salouense Oscarnell, que ofrecerá un concierto en directo. Pero la fiesta continuará a partir de las 21:30 horas en la discoteca Flash Back, con una cena y encuentro motero abierto a todos aquellos que hayan adquirido el ticket del desayuno. La entrada será gratuita.