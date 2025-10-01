Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Xavier Canadell (Mo1-te pel Catllar) ha renunciado al cargo de alcalde del Catllar en un pleno extraordinario celebrado este miércoles. Canadell ha sido un año al frente del consistorio y el relevo está previsto que lo coja Alba López (PSC) en otro pleno que se hará este sábado al mediodía. Eso no representará ningún cambio en el cartapacio municipal y los siete concejales del gobierno continuarán con las mismas competencias que tienen hasta ahora.

Después de las últimas municipales, PSC, Mo1-te pel Catllar, Junts y ERC pactaron y los tres primeros acordaron repartirse la alcaldía en tres tramos. Jordi Ruiz (Junts) fue el primero, Canadell lo ha sido durante un año y Ruiz lo será hasta el final del mandato.