Acto de reconocimiento a la tarea de dieciocho policías locales de Salou

Imagen de familia de los policías reconocidos y los participantes institucionales a la celebración.Ayuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Torre Vella de Salou acogió ayer el acto institucional de celebración de Sant Miquel, patrón de la Policía Local. La ceremonia sirvió para reconocer la tarea de los agentes y destacar sus actuaciones más relevantes durante el último año.

El alcalde Pere Granados expresó el respeto y la admiración hacia la labor profesional del cuerpo policial, animando a los agentes a seguir trabajando con responsabilidad, eficacia y vocación de servicio público. Granados subrayó que la policía municipal no sólo mantiene la orden, sino que «es clave para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos». El alcalde defendió un modelo de Policía Local próxima y comprometida, recordando que Salou es un municipio seguro según los últimos datos oficiales.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Luis Gargallo, valoró positivamente el trabajo de todos los departamentos: movilidad, sanciones, zona azul, administración, educación vial y seguridad ciudadana. Destacó la colaboración con los Mossos d'Esquadra y celebró que, por primera vez, la plantilla orgánica está completa, hecho que permitirá afrontar los retos futuros con garantías, según afirmó. También agradeció al Ayuntamiento la apuesta por la modernización con nuevos recursos técnicos, vehículos y equipos.

Reconocimiento

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de diplomas de felicitación a 18 agentes por actuaciones ejemplares, como la colaboración con la Policía Local de Valencia durante la DANA, el rescate de una familia británica en la playa Llarga o la participación en el campeonato de tiro.

La ceremonia se completó con un vídeo institucional sobre el orgullo de pertenencia y la vocación de servicio.

El acto también contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la fiscal jefe de Tarragona, Maria José Osuna, representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, Mossos d'Esquadra, policías de otros municipios y miembros del tejido social de la ciudad.