Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura Convention Centre ha sido nuevamente distinguido en el sector MICE, consolidando su posición como referente internacional en la organización de acontecimientos. Recientemente, el centro ha recibido el premio bronce en mejor Centro de Convenciones de Europa fuera del Reino Unido en los prestigiosos M&IT Awards 2025, celebrados el pasado 19 de septiembre en Londres, marcando el cuarto año consecutivo que recibe un galardón en este certamen. Además, en junio de 2025, fue reconocido como Mejor Espacio Internacional para Acontecimientos en los MICEbook Awards, entregados en el Hotel Londoner de Leicester Square.

La gala de los M&IT Awards reunió representantes destacados del sector MICE en una noche muy especial en el emblemático JW Marriott Grosvenor House de Londres. Este reconocimiento sitúa PortAventura Business & Events en el podio al lado de centros de convenciones de primer nivel internacional, como el CCIB Barcelona (plata) y el Grimaldi Forum de Mónaco (oro).

Los M&IT Awards, organizados por la revista Meetings & Incentive Travel, y los MICEbook Awards, organizados por MICEbook, son reconocimientos de referencia en la industria, destacando la excelencia y la innovación en la organización de congresos y convenciones a escala global.

«Nos han reconocido con premios que reflejan el esfuerzo y el compromiso de todo nuestro equipo para ofrecer experiencias únicas en el ámbito MICE. Estos galardones son uno en lo referente a la industria y nos otorgan prestigio internacional, motivándonos a seguir trabajando con ilusión e innovación constante para superar expectativas. Es un honor compartir escenario con sedes de referencia internacional», ha declarado Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events / Convention Centre.

Con estos galardones, PortAventura Business & Events refuerza su posición como una de las sedes más destacadas del sur de Europa. Además, se consolida como una destinación all-in-one para acontecimientos, ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen un centro de convenciones de vanguardia, diez hoteles y la posibilidad de abrir áreas temáticas de los parques en exclusiva, creando experiencias únicas y diferenciadoras para cada cliente. Todo con un enfoque sostenible y responsable con el medio ambiente, alineado con la estrategia global de la compañía en de ESG. El año 2023, recibió el certificado B Corp, que reconoce la tarea del centro de convenciones en sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno.