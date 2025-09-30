Muere un pescador que se cayó desde la zona del espigón del Racó de la Pineda

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre de entre 50 y 60 años murió ayer lunes después de ser rescatado del agua a la zona del espigón del Racó de la playa del Pineda. Según han explicado los Mossos d'Esquadra, los hechos pasaron hacia las 17.09 horas cuando alertaron de que un pescador se había caído al agua.

La policía autonómica, las policías locales de Vila-seca y Salou, Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Salvamento Marítimo y la Cruz Roja han movilizado a su personal para el rescate. Bombers activó cuatro dotaciones.

Una vez allí localizaron al hombre, a unos 25 metros de la costa, que tenía problemas en el agua y lo trasladaron hasta el puerto de Tarragona. Allí el SEM le practicó las técnicas de reanimación, pero no consiguieron salvarle la vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.