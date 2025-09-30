Inadmiten el recurso de Urbaser y se desbloquea la adjudicación del servicio de residuos a Prezero

Imagen de archivo de un vehículo del servicio de recogida de residuos de PrezeroCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha resuelto inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Urbaser, S. A. contra el acuerdo de adjudicación del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos de Torredembarra.

Esta resolución implica el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento de adjudicación, acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Torredembarra el 23 de junio pasado a favor de la empresa Prezero España S.A.U., por un importe de 25.016.471,89 euros (IVA excluido) y una duración de ocho años, prorrogables hasta dos años más.

De esta manera, el Ayuntamiento y Prezero España S.A.U. ya pueden formalizar el contrato y, acto seguido, poner en marcha el nuevo servicio.

El concejal de Residuos y Limpieza Viaria, Raúl García, ha destacado que «el más relevante es que finalmente se puede poner en marcha el nuevo contrato, que tiene que permitir ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía». También ha remarcado que «durante todo este tiempo el servicio se ha prestado con normalidad y, con la entrada en vigor del nuevo contrato, se abre una etapa con cambios positivos para el municipio».

Proceso de licitación

El procedimiento de adjudicación ha sido marcado por varios recursos y reevaluaciones técnicas. Inicialmente, el Pleno del mes de febrero de 2025 había adjudicado el contrato a Urbaser, S. A. No obstante, a raíz del recurso especial interpuesto por Prezero, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público lo estimó parcialmente y el Ayuntamiento tuvo que retrotraer el procedimiento y volver a valorar las ofertas.

Posteriormente, la Mesa de Contratación acordó excluir la oferta de Urbaser por incumplimiento de los pliegues y proponer la adjudicación a Prezero y el Pleno municipal, en sesión de 23 de junio, acordó y confirmar las actuaciones de la mesa.

Con la resolución ahora conocida del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, el proceso queda definitivamente desbloqueado y el nuevo contrato podrá entrar en vigor.