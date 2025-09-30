Caen un 15,3% los hechos delictivos en Torredembarra y aumentan las detenciones

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los hechos delictivos han caído un 15,3%, pasando de 1.338 a 1.133 incidentes, en Torredembarra desde el 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025. Este es uno de los datos facilitados por los Mossos d'Esquadra en la Junta Local de Seguridad de este martes. Según el cuerpo, el descenso global de los hechos delictivos "refleja una mayor presencia policial en el municipio".

También han indicado que las detenciones han crecido un 77,3%, de 110 a 195, y que se han resuelto más casos. Con respecto a los delitos contra el patrimonio, se han disminuido un 18,3% mientras que las estafas y otros delitos a través de Internet se han incrementado un 23,9%. Las denuncias por infracciones en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana han crecido un 77,8%.

La puesta en marcha de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Torredembarra en abril de 2024 ha comportado una reducción del 46% de las tareas judiciales y un incremento de las administrativas y de atención a la ciudadanía por parte de la Policía Local. En la Junta de Seguridad, el cuerpo también ha hecho balance de 2024 con unos datos que reflejan un cambio en el modelo de actuación, fruto de la entrada en funcionamiento de la comisaría de la policía catalana.

En concreto, han indicado que han hecho 15.838 solicitudes, un 3,5% menos con respecto al año pasado. La mayor parte de las actuaciones corresponden a policía de proximidad (38%) y seguridad ciudadana (29%), seguimientos de tráfico (18%), policía asistencial (6%) y administrativa (6%). Las intervenciones de carácter judicial han quedado reducidas al 3% del total.

Con respecto a la policía judicial, el número de denuncias instruidas ha pasado de 1.843 en el 2023 a 983 en el 2024, lo que representa una disminución del 46,66%, mientras que las personas detenidas se han cifrado en 22. El año pasado fue 8. De estas, 7 fueron por violencia machista. A la vez, se denunciaron 5 infracciones contra la libertad sexual y conductas machistas en el ámbito del ocio nocturno.

En "la apuesta" por la proximidad y la mediación con la ciudadanía, se han elaborado 77 informes -sobre todo sobre señalización, quejas vecinales y convivencia-, 7 estudios técnicos de velocidad y se han gestionado 130 incidencias a través de la aplicación ciudadana. Además, se han abierto 9 expedientes de mediación, una cifra ligeramente inferior a la de 2023 (14).

En el ámbito del tráfico, los accidentes también han caído de manera significativa, con 128 en el 2024 y con ninguna víctima mortal. Eso supone una reducción del 32,28%. Además, se hicieron 591 pruebas de alcoholemia, que se saldaron con 14 denuncias penales y 48 denuncias administrativas. También se instruyeron 66 diligencias penales por conducir sin permiso, retirado o suspendido, y 2 por conducir de manera negligente y temeraria.

Asimismo, la Policía Local de Torredembarra ha reforzado las actuaciones de policía asistencial, con un aumento del 4,05% con respecto al año anterior. En concreto, se han hecho 403 actuaciones con menores, 68 con personas mayores y 815 de acompañamiento e información al ciudadano.

Con respecto a la actuación como policía administrativa, han crecido hasta 233 propuestas de sanción en el 2024 (+72% con respecto a 2023), relacionadas con infracciones a las ordenanzas municipales de tenencia de animales de compañía, civismo y convivencia ciudadana.

Finalmente, el servicio marítimo hizo 7 propuestas de sanción, 6 informes de mejora, 13 servicios de soporte a actividades deportivas, 2 simulacros y 6 rescates en embarcaciones. En el caso del servicio de socorristas, se realizaron 18 rescates de personas, 803 atenciones de cuidados y se encontraron 24 niños perdidos.

En la Junta Local de Seguridad, también se ha aprobado la actualización y renovación del Plan Local de Seguridad de Torredembarra durante el periodo comprara entre los años 2025 en el 2029. La primera edición fue el año 2018.