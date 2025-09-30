El Auditorio Josep Carreras ofrecerá 35 actuaciones de música orquestal, jazz, cámara y artistas locales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Auditorio Josep Carreras de Vila-seca ofrecerá 35 actuaciones de diferentes géneros musicales en su 23.ª temporada, que se ha presentado este martes. Entre los artistas destacados está Luz Casal, que actuará el 21 de noviembre en el marco de la gala benéfica para la Fundación Carreras contra la Leucemia, así como Franz Schubert Filharmonia, que cerrará el ciclo el 12 de junio con un repertorio de Bach y Haydn.

Por el auditorio vilasecano también pasarán la fusión de Tarta Relena, el jazz de Ignasi Terraza quintet, la música sacra de Ensemble O Vos Omnes o las composiciones de Albert Guinovart acompañadas del Coro Scherzo. La programación de la pasada temporada reunió a 15.000 espectadores.