Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La atmósfera en el restaurante Mas de La Boella ha vuelto a dejar un buen regusto un año más. La reunión de la mejor calidad gastronómica, vitícola y tapas del territorio se ha situado como referencia, y es que la cena anual de la Asociación de Empresas de Hostelería de la provincia de Tarragona (AEHT) ha vuelto a batir récords. Los más de 450 asistentes la han posicionado, nuevamente como uno de los acontecimientos más importantes del sector hostalero.

Los jardines de la masía han acogido laso primeras interacciones entre los invitados, ofreciendo estands expositivos de los productos y servicios de las más de 80 empresas que colaboran con la Federación. Un umami de ambientes que llevaron la joya y el entretenimiento con la actuación del grupo Buhos antes de los nervios de la entrega anual de los premios.

Antes, sin embargo, se presentaron los platos introductorios a la velada: el nombramiento como miembro del consejo de expertos de la AEHT del dos veces Estrella Michelin Oriol Castro, reconocido con el mejor restaurante del mundo con Disfrutar el año pasado ha hecho valer los premios para «seguir haciendo crecer el gran patrimonio de la zona».

También se ha sumado el emotivo homenaje a Josep Martí. Un reconocimiento a la trayectoria del expresidente de la Federación, entre 2002 y 2010, y como uno de los restauradores más importantes de Tarragona con su mítica cafetería Leman.

Los mejores de los sectores

Por tercer año consecutivo, la AEHT ha vuelto a destacar la importancia del sector hotelero, que ha recibido los premios Booking-AEHT. El Hotel May Altafulla Beach ha sido el ganador del primer lugar, donde Instants Boutique de Cambrils (2.º premio) y el Hotel Astari de Tarragona (3.º premio) también han entrado en el podio.

La iniciativa del Consejo del Vino y la AEHT llevó, de nuevo, las mejores cartas de vino de la provincia. En la categoría Ticket medio hasta 40 euros, bebida incluida, la Sardineta de Tarragona fue galardonado por segundo año consecutivo, esta vez como primer clasificado. Baramar, de Roda de Berà, obtuvo el segundo lugar.

El Agadir de Poblenou del Delta recogió el primer premio en la categoría superior, con los menús a 41 euros, bebida incluida. Lo siguieron el Restauran Citrus del Tancat de Codorniu de Alcanar y el Quatre Molins de Cornudella de Montsant, que empataron en la votación por el segundo premio.

La noche acabó con la guinda: el premio en las tres mejores tapas de Tarragona. Preseleccionado este verano por un jurado formado por miembros del Consejo de Expertos de la AEHT, el primer premio aterrizó en la cocina del 4 Makis de Torredembarra con su tapa de Falso Niguiri de calamar y gamba roja de Tarragona, que acudirá al Campeonato Oficial Hostelería de España-Tapas y Pinchos en Madrid.