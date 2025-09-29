Els Pallaresos acogerá la 1.ª Jornada Gastronómica Ramon Rabasó

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 4 de octubre, els Pallaresos acogerá la I Jornada Gastronómica Ramon Rabasó, una cita que reivindicará la figura de este pionero de la cocina nacido en el Camp de Tarragona. El acto tiene el objetivo hacer valer el manual de cocina El práctico, publicado en Tarragona el 1920, una primera edición que se conserva en la Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico de Tarragona.

La Jornada está organizada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Els Pallaresos, con el apoyo de los Departamentos de Agricultura y Empresa i Treball de la Generalitat.

Se llevará a cabo en la Casa Bofarull de Els Pallaresos, obra maestra del arquitecto Josep Maria Jujol y declarada Bien Cultural de Interés Nacional.

Esta Jornada forma parte de los actos integrantes del ciclo Cataluña Región Mundial de la Gastronomía 2025.

El inicio de la jornada será a las 9:30 horas del sábado, 4 de octubre, momento en el que se descubrirá una placa en la casa natal de Ramon Rabasó en Els Pallaresos, situada en la calle del Pou, 4. A las 10 horas, se prevé el inicio de la Jornada en la Casa Bofarull.

Participarán en el acto tres figuras claves de la actual cocina catalana, que serán las encargadas de explicar la tarea de Ramon Rabasó y su influencia en la gastronomía mundial: Núria Bàguena, profesora y asesora de patrimonio culinario; Pep Moreno. Chef del restaurante Deliranto de Salou; y Mariona Quadrada, profesora de cocina y escritora reusense.

Ramon Rabasó

Ramon Salvador Rabasó Figuerola, cocinero, maestro de cocina y escritor. Nació en Els Pallaresos (Tarragonès), el día 17 de enero de 1878. Fue un reconocido cocinero de principios del siglo XX y autor del libro EL PRACTICO-6500 Recetas, resuman mundial de cocina y pastelería, considerado por muchos profesionales como la Biblia de la Cocina y libro de guía en la formación de futuros cocineros en muchas escuelas de cocina en las últimas décadas.