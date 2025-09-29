Detienen in fraganti a dos ladrones en Torredembarra por robo con fuerza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Torredembarra detuvieron entre el viernes pasado y este domingo en este municipio del Tarragonès a dos hombres de 43 y 50 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El primero de los hechos tuvieron lugar el pasado viernes alrededor de las 22.25 horas cuando una patrulla recibió el aviso de un posible robo en un edificio en obras de la calle de Olzinelles de Torredembarra. Al llegar al lugar, varios agentes rodearon el edificio y al acceder al interior localizaron a un desconocido en la primera planta. El desconocido, que vestía completamente de oscuro, se ayudaba de una linterna para sustraer cableado haciendo uso de una navaja de pelar y cortar cables.

Los mossos lo acabaron deteniendo después de comprobar que saltó varias vallas con una altura superior a los dos metros para poder llegar hasta el lugar donde se lo encontró robando.

Por otra parte, otro hombre también fue detenido este domingo por robo con fuerza en la avenida del Canyadell del mismo municipio. En torno a las 03.00 horas, una patrulla se dirigió hasta la calle Orenga al recibir el aviso de activación de una alarma en un domicilio. Mientras hacían búsqueda, los agentes fueron alertados de dos tentativas de acceso más a viviendas a muy poca distancia. En concreto y según los propietarios, un hombre saltó las vallas de los jardines para intentar entrar dentro de las casas, un hecho que grabaron varias cámaras de videovigilancia.

Con las imágenes del sospechoso y la descripción facilitada por las víctimas, otra patrulla lo localizó escondido entre unas rocas próximas al mar, en la avenida del Canyadell. Al ver los agentes, el hombre se mostró nervioso y ofreció versiones incongruentes y contradictorias. Por todo ello lo acabaron deteniendo por tres tentativas de robo con fuerza.

El primer detenido quedó en libertad ayer con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido, mientras que el segundo pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.