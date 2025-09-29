La Canonja prevé superar a los 2.000 visitantes con la FiraBirra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después del éxito de la primera y segunda edición de la FiraBirra por la que pasaron cerca de 2.000 personas, este año la Canonja ha programado una tercera edición para el sábado 4 de octubre, con la previsión de superar este cifra. La feria de cerveza artesana de la Canonja, con horario de 11 a 15 horas y de 18 a 24 h, se celebrará en el mismo espacio, en el aparcamiento del Mas de l'Abeurador, y también contará con música en directo por parte de los grupos Vergüenza Ajena y Voy a Pasármelo Bien (Tributo a Hombres G).

La feria, organizada por el Área de Promoción Económica con la colaboración de la Bodega del Pallol, acogerá diferentes marcas de cervezas artesanas del territorio, como son: Boixets Beer, La Surfera Craft Beer, La Vermella de Salomó, Sister Craft Beer y el Renaixença.

El funcionamiento también será igual que el de las ediciones anteriores, con venta de tickets individuales o por packs. En el caso del ticket individual será a 3 euros la cerveza artesana y 4 euros el de la comida. También hay un pack de tres cervezas, 1 comida, 1 vaso y un portavaso por 14 euros.

La concejala de Promoción Económica, Lidia Muñoz, explica que «con esta tercera edición, el acontecimiento ya se ha consolidado en la Canonja y seguramente forma parte del circuito de ferias de cervezas artesanas del territorio». Este año también se ha incluido la restauración local, con establecimientos que ofrecerán servicios de comida durante todo el día. «Esperamos pues que el 4 de octubre sea una gran feria para los canongins y superemos a los 2.000 visitantes de la edición pasada, con la afluencia de público de todo el Camp de Tarragona», comenta Lidia Muñoz.

La feria ocupará el aparcamiento del Mas de l'Abeurador, justo delante del recientemente inaugurado Espai Mammuthus, que también se podrá visitar durante todo el día en horario de 10 a 18.30 h