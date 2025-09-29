50 años de danza y tradición en Vila-seca

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El año 1975 un grupo de personas plantó una semilla que ha arraigado con fuerza en nuestro municipio. Desde entonces, el Esbart Dansaire Ramon d’Olzina ha estado más que un grupo de danza: ha sido una escuela de valores, una familia y una voz viva de las tradiciones catalanas».

Con estas palabras arrancaba su intervención Mar Melero Domènech en la presentación de los actos del 50.º aniversario de la formación vila-secana, que se hizo el pasado sábado en el Castell de Vila-seca. La sala estaba llena hasta los topes con miembros de las entidades locales, representantes municipales y bailadores y bailadoras del Esbart. Melero, que es la presidenta de la entidad, subrayó que los valores mencionados son el eje sobre el cual han construido todo el programa de celebración, que arrancará este mismo mes de octubre y se alargará hasta el mes de junio del año que viene, coincidiendo con el 50.º aniversario de la primera actuación del grupo.

Desde ahora y hasta entonces el Esbart ha programado una actividad por mes. Algunas de las propuestas son de ámbito interno –como un viaje de fin de semana en familia o la Cena de gala del Esbart–, pero la mayoría son propuestas abiertas. Así por ejemplo, este mismo 12 de octubre los de vila-seca inaugurarán la exposición Entre costures, centrada en el vestuario del grupo, que se acompañará de una serie de actividades experienciales para los chiquillos.

Mientras dure este calendario de aniversario, los del Esbart convertirán en especiales todas las salidas de su programa regular. De esta manera, el acompañamiento al Home dels Nassos o el Ball de Gitanes i Pastorets que se representan por la Fiesta Mayor tendrán un carácter de celebración.

También han previsto, sin embargo, actividades nuevas, como una jornada dedicada al aprendizaje de la sardana, y sorpresas como la recuperación del Ball de la Mare de Déu de la Pineda o el estreno del Ball de Cavallets. Además, el 15 de mayo habrá una actuación con danzantes y exdanzantes en que se recuperarán los primeros bailes del Grupo.

El Esbart Dansaire Ramon d’Olzina se fundó en septiembre de 1975 y forma parte de la Agrupación Cultural de Vila-seca. En estos 50 años han pasado más de medio millar de villa-secanos y vila-secanas.