Salou celebra el Día Mundial del Turismo con la primera edición de los Premios de Turismo Sostenible

Una turista haciendo una foto a las letras de SalouAyuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou, uno de los principales municipios turísticos de España, se suma a la conmemora, este sábado, del Día Mundial del Turismo con una jornada que combina reflexión, reconocimiento y cultura. El objetivo: poner en valor la industria turística y el papel central del turista en el desarrollo del municipio.

El turismo, motor y valor social

El alcalde y presidente del Patronato Municipal de Turismo, Pere Granados, ha afirmado que «el municipio más importante turístico de costa y uno de los más relevantes de España celebra hoy un gran día para poner en valor la industria turística, pero sobre todo el turista». Granados ha remarcado que «más allá del impacto económico, el turismo nos ha aportado durante años valores que nos han convertido en una sociedad abierta, tolerante y cosmopolita».

Premios de Turismo Sostenible: los jóvenes, protagonistas

Coincidiendo con esta jornada, el Ayuntamiento ha hecho pública la convocatoria de los primeros Premios de Turismo Sostenible, dirigidos a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos empadronados en Salou.

Los participantes tendrán que presentar un vídeo breve (20–60 segundos), pensado para redes sociales, que refleje los valores de Salou como destino sostenible, inclusiva e innovadora.

Cada nivel educativo tendrá un premio propio, valorado en hasta 500 euros, con una dotación global de 2.500 euros. El plazo de presentación finalizará el 29 de marzo de 2026, y los ganadores se darán a conocer antes del acto oficial de entrega.

Cultura con humor en el Teatre Auditori de Salou

La conmemoración incluye también un apartado cultural. Este sábado a las 20 h, el Teatre Auditori de Salou (TAS) acogerá la representación de la obra «Turist (or not turist)», una comedia que invita a reflexionar con humor sobre el sector turístico. Les entradas se pueden adquirir por 10 euros (taquilla).

Granados ha concluido que «Salou seguirá trabajando para fortalecer a su modelo turístico, situando a la persona en el centro y reforzando los valores de una destinación moderna, abierta y cosmopolita».