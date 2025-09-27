Un conductor queda atrapado al volcar el coche en la AP-7 en Roda de Berà

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella

Este sábado de madrugada, a las 03.20 horas, los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso de un accidente de tráfico en la autopista AP-7, en el punto kilométrico 227, dentro del término municipal de Roda de Berà.

El siniestro ha consistido en el vuelco lateral de un turismo, en que el conductor ha quedado atrapado mecánicamente en el interior del vehículo. Los Bomberos se han desplazado con cuatro dotaciones hasta el lugar de los hechos, dos procedentes del Vendrell y dos más de Tarragona.

A las 04.03 horas, los efectivos ya habían conseguido liberar a la persona atrapada, que ha sido atendida inmediatamente por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una vez finalizada la extracción, los Bomberos han realizado tareas de limpieza de la calzada y han colaborado en la retirada del vehículo accidentado para restablecer la normalidad en la vía.