La Oficina Antifrau investiga dos actuaciones urbanísticas en el Catllar

La Oficina Antifrau de Catalunya ha abierto investigación en el Catllar sobre dos actuaciones urbanísticas realizadas en el municipio. En un comunicado, el Ayuntamiento explica que a principios de agosto envió la documentación requerida por Antifrau, quien investiga posibles casos de uso fraudulento de fondo públicos o de aprovechamiento ilícito.

Concretamente, el organismo requirió, por una parte, información sobre una reparación puntual del firme de las urbanizaciones Pinalbert, Mas de Gerembí y Pins Blanc, y de la otra, información sobre la rehabilitación de las estaciones de transformación eléctrica, después de que el organismo público recibiera una denuncia anónima en relación a estos hechos.

Reparación del firme de Pinalbert , Mas de Gerembí y Pins Blanc

El Ayuntamiento realizó unas obras de reparación puntual del pavimento de las urbanizaciones Pinalbert, Mas de Gerembí y Pins Blanc. Como el importe era inferior a 40.000 euros antes de IVA adjudicó directamente los trabajos a Vicanco Hernández a través de un contrato menor, tal como permite la ley, por 44.265,19 € con IVA.

Una vez empezaron los trabajos, los presidentes de las mencionadas urbanizaciones pidieron al Ayuntamiento realizar algunas mejoras que no estaban previstas en el contrato. El consistorio aceptó las peticiones y con el exceso de mediciones de esta mejora en las obras, el gasto final pasó a 48.686,30€, IVA incluido. Un cambio que se hizo respetando la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que permite un incremento de gasto inferior al 10% del precio de contrato inicial si se tienen que incluir mejoras.

Ante la investigación de Antifrau, el alcalde del Catllar, Xavier Canadell, ha indicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «validaron el procedimiento, e informaron de que no hay una limitación en el número de facturas para justificar unas obras».

Embellecimiento de las estaciones de transformación eléctrica

La otra actuación del Ayuntamiento qué Antifrau está investigando es sobre el embellecimiento de las subestaciones de transformación eléctrica de Endesa, ubicadas en las urbanizaciones Parc de Llevant 1 y 2. El organismo ha pedido las autorizaciones por parte de Endesa de esta actuación y de las realizadas en los centros de la calle de Eufemià Queralt y de la calle Barcelonesa.

El alcalde, Xavier Canadell, ha apuntado que «en nuestro afán de querer mantener limpio el paisaje urbano, limpiamos unas pintadas en una construcción privada. Tanto para esta renovación como para las siguientes, hemos recibido por escrito la autorización de Endesa, y así le hemos enviado a la Oficina Aantifrau».

La factura de la empresa de pinturas para limpiar los grafitis en uno de los centros de Endesa fue de 700 euros, y los recursos humanos del Ayuntamiento invertidos fueron de una jornada y media de trabajo de 2 operarios municipales, repartidos en 2-3 días.

Colaboración con Antifrau

El Ayuntamiento defiende que ambos procesos se han hecho de acuerdo a la ley y con transparencia, y ha respondido a las demandas de información, en primer término del grupo municipal Som Catllar en marzo, y posteriormente de la Oficina Antifrau de Catalunya, en julio.

El alcalde, Xavier Canadell, ha señalado que «Antifrau, que investiga posibles casos de malversación, recibió una denuncia anónima sobre estos dos temas, y nos ha requerido la documentación para poder analizarla».

Actualmente, Antifrau está estudiando la documentación enviada por el Ayuntamiento del Catllar relativa a estos hechos. El resultado de este análisis comportará la iniciación de actuaciones de investigación o su archivación. Si finalmente la institución considera que indicios de delito, lo enviará a la Fiscalía.