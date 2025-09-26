Localizan una plantación de marihuana en una nave de Constantí y detienen al responsable

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra de Tarragona realizó ayer jueves una entrada judicial en una nave industrial, ubicada en la calle Luxemburg número 19, de Constantí donde localizó una plantación de marihuana. El registro estaba autorizado por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

A raíz del operativo policial contra la salud públicos del jueves, la policía autonómica ha detenido al responsable de la plantación por un presunto delito contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico. Se trata de un hombre de 22 años de nacionalidad albanesa que realizaba tareas de responsable de la plantación. El arrestado, que no contaba con antecedentes policiales, pasará mañana sábado a disposición judicial.

Durante el dispositivo se localizó una plantación indoor con 534 de marihuana; 74 focos con sus transformadores; 19 ventiladores; 4 splits de aire acondicionado y 8 filtros carbono.

En el operativo participaron la Unidad Investigación de Tarragona, la Unidad Seguridad Tarragona, la ARRO RPCT, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y operarios de una empresa de electricidad.