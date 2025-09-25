Vila-seca acoge la primera Jornada de la Havanera - Festival de Havaneres de Cataluña

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural CatalanaIberoamericana (ACC-i), con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-seca y el Departament de Cultura de la Generalitat, organiza la 1.ª Jornada de la Havanera - Festival de Havaneres de Cataluña, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el Castillo. Este acontecimiento, que combina reflexión y música, nace con el objetivo de consolidar y difundir la habanera como patrimonio cultural compartido entre Cataluña y el Caribe.

La jornada se iniciará a las 10:00 h en el Castillo de Vila-seca, con una serie de ponencias que profundizarán en la historia y el futuro de la habanera. Entre los ponentes destacados está el Dr. Cecilio Tieles Ferrer, musicólogo del Museo Nacional de la Música de Cuba, que hablará sobre La presencia catalana en la habanera en Cuba.

También participará el musicólogo Gerard Moreno Sabaté, que abordará el papel de la habanera como herramienta pedagógica en las escuelas de música. La sesión de mañana se completará con las intervenciones de Pere Domènech Santos, que analizará la consolidación de la habanera a Cataluña y España, y de Enric Frigola Viñas, que presentará los objetivos de la Fundación Ernest Morató treinta años después de su creación.

La jornada culminará a las 19:00 h en los Jardines del Castillo con un gran concierto y canto de Havaneres. La velada contará con la participación de reconocidos intérpretes de la escena catalana e internacional, la mayoría de ellos miembros de la asociación, como: Cecilio Tieles Ferrer, Jordi López Roig, el Quartet Caelestis, Marc Torres, Alba Fortuny, Habana Vieja y Xicranda Havaneres.