Torredembarra se teñirá de rubio por la 14.ª Feria Artesana de la Cerveza

La cerveza volverá a ser objeto de culto en Torredembarra de la mano de algunos de los mejores artesanos del territorio y, esta vez, con más música y catas. Los torrenses disfrutarán de la 14.ª Edición de la Feria Artesana de la Cerveza, que recibió una gran acogida en las últimas ediciones, sumando más de 7.000 visitantes el año pasado.

La plaza del Castell será el escenario que, durante los días 17, 18 y 19 de octubre, llenará el municipio con puestos de cerveza artesanal rubia, negra o de una diversidad creada por todo el territorio. Todas las propuestas de catas, que serán de 4 cervezas, se combinarán con un maridaje de quesos a cargo de Santiago Triviño, de La Canetenca.

Este año volverá a ser un pilar esencial la música, con la asistencia de cuatro DJ's y dos propuestas de actuación musical, la Tremenda del Pop (17 de octubre) y la Selva Band (19 de octubre) que darán vida en la feria. Las catas también dejarán espacio al aprendizaje, con una muestra de la elaboración de la cerveza el día 18.

La feria también llevará de nuevo propuestas familiares, como las visitas guiadas al Castell y al Casco Antiguo del municipio el domingo o los espacios de juegos infantiles tradicionales. También habrá una muestra del Scooter Club del Tarragonès, que expondrá los singulares vehículos durante toda la mañana del sábado después de iniciar la ruta por el Baix Gaià.