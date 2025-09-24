Energía
Inician los trámites para instalar una central fotovoltaica con 8.680 paneles solares en Constantí
La empresa Gavarres Green Energy proyecta la planta en suelo no urbanizable
La empresa Gavarres Green Energy con sede social en Tarragona ha pedido la autorización administrativa para instalar una central fotovoltaica con 8.680 paneles solares en Constantí (Tarragonès). La planta se proyecta sobre terreno en suelo no urbanizable, con una potencia instalada de 4,95 MW con tecnología solar fotovoltaica, y con sistema de almacenamiento mediante baterías de 2MW, totalizando una potencia instalada de 6,95 MW.
Además, se prevén sus infraestructuras de evacuación con línea soterrada en 25 kV en 80 metros hasta la Canonja. Tiene un presupuesto de 3.629.505 euros.