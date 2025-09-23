Torredembarra retirará el amianto detectado en Cal Dània y en el antiguo matadero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha elaborado y presentado a la Generalitat de Catalunya el censo municipal de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto. A partir de ahora, el consistorio iniciará la fase de información y contacto con los propietarios de instalaciones privadas afectadas, que son unos ochenta. Recibirán comunicaciones específicas sobre la situación de sus inmuebles, así como un calendario orientativo para la retirada del material, tal como establece la normativa.

En esta primera fase, se han identificado edificios e instalaciones que contienen amianto o que son susceptibles de contener, tanto de titularidad pública como privada.

Con respecto a los equipamientos municipales, se han localizado elementos con presencia de amianto en Cal Dània y en el antiguo matadero municipal, así como en algunos tramos de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua. En relación con los inmuebles de titularidad privada, se ha tomado como referencia el Mapa de Cubiertas con Amianto de la Generalitat, que ha permitido identificar edificios con placas de fibrocemento en las cubiertas.

El censo municipal de amianto se mantendrá activo y en constante actualización, incorporando nuevos datos y actuaciones a medida que avance el proceso de retirada del amianto.

Según establece la normativa vigente, la retirada del amianto en edificios públicos tiene que finalizar antes del año 2028. En este sentido, Torredembarra ya ha iniciado actuaciones concretas. Destaca la retirada de placas de fibrocemento en Cal Dània, intervención que se ha aprovechado también para la instalación este año de placas solares, en línea con los objetivos de transición energética y sostenibilidad. Con respecto al antiguo Matadero, el proyecto de retirada de amianto ya está redactado y el Ayuntamiento se encuentra en proceso de licitación de obras, con el objetivo de garantizar la ejecución antes del 2028.

El concejal de Urbanismo, Javier Perellón, ha destacado que «con este censo damos un paso muy importante para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de nuestros equipamientos. La retirada del amianto es una obligación legal, pero también es una prioridad para este gobierno municipal, porque nos permite avanzar hacia una Torredembarra más sostenible y libre de este material peligroso. Ahora, con el inicio de la fase de información a los propietarios privados, acompañaremos la ciudadanía para que pueda cumplir con los plazos establecidos».