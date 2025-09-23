Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde Pere Granados, ha valorado «muy positivamente» la celebración del festival aéreo Festa al Cel Salou 2025, que este fin de semana ha convertido el municipio en la capital europea de la aviación y del espectáculo aéreo, reuniendo a más de 300.000 personas en las playas de Llevant y Ponent.

Según las primeras estimaciones, el impacto económico del acontecimiento ha sobrepasado los 6 millones de euros, consolidándose así como uno de los festivales más rentables y multitudinarios nunca organizados por el Ayuntamiento de Salou. La afluencia masiva de público y la gran repercusión mediática han contribuido a una inyección económica directa e indirecta en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios turísticos.

El acontecimiento ha contado con casi un centenar de spotters y 47 medios de comunicación acreditados, que han proyectado la imagen de Salou por toda España y también a escala internacional. Además del impacto promocional, la Festa al Cel se ha convertido en un elemento clave para la desestacionalización de la temporada turística, posicionándose como un reclamo de primer nivel.

Salou acogerá el festival en 2026

Granados ha subrayado que «se ha demostrado que Salou dispone de las condiciones óptimas y la capacidad organizativa para acoger un acontecimiento de esta magnitud con todas las garantías de seguridad y calidad». En este sentido, ha remarcado que el dispositivo de seguridad ha representado un auténtico reto que se ha superado con creces, y ha adelantado que ya se está trabajando en la edición del próximo año.

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas y entidades colaboradoras, funcionarios, las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos d'Esquadra, Policía Local, seguridad privada, SEM y todos los organismos de salvamento y emergencias que han hecho posible el éxito del festival con su profesionalidad y dedicación.

Proyección al mundo

Granados también ha querido destacar la colaboración de PortAventura World y de la dirección técnica del festival, y ha hecho un llamamiento a las empresas del territorio a sumarse a futuras ediciones: «La Festa al Cel nos proyecta en el mundo y nos hace sentir orgullosos de nuestro municipio, de nuestra gente y de nuestra capacidad de ser anfitriones de acontecimientos de prestigio internacional».