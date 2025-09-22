La pasión por la aviación llena Salou con la Festa al Cel, que se quiere repetir el próximo año

Salouenses y visitantes disfrutaron de un espectáculo único que contó con la Patrulla Acrobática de Paracaidismo.Jordi Ramirez

La pasión por la aviación llenó Salou este fin de semana. La Festa al Cel fue un éxito de público, que se congregó en las playas de Levante y Poniente para disfrutar del espectáculo que ofrecieron tropas de los cuerpos de seguridad y distintos aeroclubs.

«Es el evento más importante organizado nunca en el municipio. Ya trabajamos para poder acogerlo de nuevo el próximo año», explicó ayer Pere Granados, alcalde de Salou.

La previsión de visitantes se cumplió y se formaron colas de vehículos en los diferentes accesos al municipio. «Hay que valorar sobre todo el impacto económico que tiene este evento. Nos ayuda a desestacionalizar. Queremos que los contratos de trabajo de temporada se alarguen para que las personas puedan tener empleo los 365 días del año», añadió el alcalde.

La intención de Granados fue bien recibida por la organización de la Festa al Cel. «Estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido en Salou. No solo a nivel de entusiasmo, sino también en el ámbito profesional. Es un reto complicado porque supone una coordinación muy compleja entre los cuerpos de seguridad».

«El Ayuntamiento ha pasado con una nota muy alta», indicó Daniel Ventura, director del evento. Con todo, salouenses y visitantes disfrutaron de un espectáculo único de los aparatos militares como el F-18 norteamericano, el Eurofighter europeo o la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire.