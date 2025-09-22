El Morell desbloquea el proyecto de la nueva pista polideportiva cubierta

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La pista polideportiva cubierta de El Morell verá la luz tras cuatro años de tensiones para lograr su aprobación. La construcción se ha desbloqueado con un presupuesto final de más de 2,1 millones de euros, y proyecta una gran pista cubierta que debe servir para dar respuesta a la elevada demanda del Pabellón Municipal de Deportes. La saturación de este llevó a las instituciones deportivas que lo ocupan a reclamar medidas durante el tiempo en que la iniciativa ha estado paralizada. Ahora, se prevé que a partir de inicios de 2026 comience la ejecución en la misma avenida Camí de Reus.

El nuevo proyecto plantea su emplazamiento en el espacio paralelo a las piscinas municipales. Además, parte del nuevo recinto deportivo cubierto ocupará una de las dos pistas de tenis del complejo deportivo y contempla un techo metálico que ofrezca un espacio semiabierto y que mejore las condiciones climáticas para los usuarios.

Entre las demandas que cubrirá el nuevo polideportivo destacan, principalmente, la incorporación de vestuarios, gradas adaptadas y almacenes para el material deportivo. La pista también se adaptará a las medidas reglamentarias para todo tipo de deportes, solucionando de este modo uno de los principales problemas que presenta el Pabellón Municipal. Según el proyecto inicial, también incluirá una zona ajardinada y natural que rodee el complejo, urbanizando el área deportiva para los asistentes y deportistas.

También se plantea el uso del nuevo espacio para actos culturales u otros eventos lúdicos, gracias a la gran capacidad que proporcionará en comparación con otras instalaciones del municipio.

Cuatro años de incertidumbre

Aunque el Ayuntamiento aprobó a inicios de septiembre el proyecto básico de obra para la ejecución de la pista, el recorrido del proyecto se inició en 2021 con un presupuesto inicial de poco más de un millón de euros. Según el informe, no pudo llevarse a cabo en 2022 debido al «incremento de precios de mercado» por la invasión militar rusa en Ucrania y no volvió a revisarse hasta 2024 para evaluar su viabilidad.

Desde enero de este año, con la aprobación inicial del Mapa de instalaciones deportivas y equipamientos deportivos del municipio (MIEM), el proyecto se reactivó para cubrir urgentemente las necesidades de las entidades deportivas de El Morell.

Se espera que las obras se lleven a cabo en un total de diez meses, aunque no se ha especificado qué ocurrirá con la segunda pista de tenis que ocupará el espacio del polideportivo.

La aprobación del proyecto, más allá de los ajustes económicos necesarios para ejecutarlo, ha generado durante los últimos cuatro años una notable tensión en los plenos municipales, especialmente por las demandas de las entidades deportivas.