La Cena Benéfica del Hotel Olympus Palace ayudará a niños desfavorecidos

Este jueves al mediodía se presentó oficialmente la Cena Benéfica que anualmente organiza el Hotel Olympus Palace 4* de Salou y que este año llega a la quinta edición. La velada solidaria, que se celebrará el próximo jueves 2 de octubre a partir de las 19 horas en el rooftop SUMMIT del hotel, tiene como destinataria la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), una entidad que trabaja para ofrecer oportunidades de futuro a niños en situación desfavorecida a través de la actividad física. El cena-cóctel, con música en directo, sorteos y sorpresas, mantendrá el formato festivo y solidario que ha consolidado el acontecimiento como una cita anual de referencia a la Costa Daurada.

El Hotel Olympus Palace ha convertido el compromiso social en tradición: la primera cena, celebrada en 2019, dio apoyo a la Asociación Contra el Cáncer de Tarragona; en 2022 se dedicó al autismo con Todos en Azul; en 2023 al Alzhéimer con la Fundación Rosa Maria Vivar; y en 2024 en el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili y la Unidad de Ictus del Hospital Joan XXIII, con un total recaudado de 23.455 euros.

Complicidades del mundo deportivo e institucional

Durante la presentación de ayer, Gil Cristià, en nombre de la propiedad del hotel, destacó la ilusión de colaborar con una causa que «ayudará a la Fundación Deporte Solidario Internacional con un cena-cóctel auténtico, con música en directo, sorpresas y un ambiente incomparable». Josep Maldonado, presidente del ESI, expresó «el orgullo y el agradecimiento de ser la entidad escogida» y recordó que la ONG, fundada en 2002, ofrece futuro a niños y niñas sin recursos «gracias a la fuerza del deporte».

La presentación contó también con el apoyo del presidente ejecutivo del Gimnàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas; del presidente del CB Salou, Joan Eduard Martínez, y de Tània Piqué, vicepresidenta del CTE. Reus Monterols, que coincidieron en remarcar que «en una iniciativa como esta todos vestimos la misma camiseta: la de la solidaridad». El alcalde de Salou, Pere Granados, añadió que iniciativas como esta «demuestran el espíritu solidario del municipio y son dignos de admiración», subrayando que acciones de este tipo proyectan también una imagen positiva y cohesionadora de Salou como ciudad referente en valores.

La cena benéfica se celebrará el jueves 2 de octubre a las 19 horas en el SUMMIT del Hotel Olympus Palace. El precio es de 60 euros por persona y hay disponible una fila cero para colaboraciones. Las inscripciones se pueden formalizar con un ingreso en la cuenta ES67 2100 8669 7702 0002 8168 o bien llamando al teléfono 690 149 866.