Diari Més

Salou

La Cena Benéfica del Hotel Olympus Palace ayudará a niños desfavorecidos

La quinta edición tendrá lugar el 2 de octubre en favor de la Fundació Esport Solidari Internacional

Imagen rueda de prensa Cenar Benèfic ESI Hotel Olympus Palace.

Imagen rueda de prensa Cenar Benèfic ESI Hotel Olympus Palace.Cedida

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Este jueves al mediodía se presentó oficialmente la Cena Benéfica que anualmente organiza el Hotel Olympus Palace 4* de Salou y que este año llega a la quinta edición. La velada solidaria, que se celebrará el próximo jueves 2 de octubre a partir de las 19 horas en el rooftop SUMMIT del hotel, tiene como destinataria la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), una entidad que trabaja para ofrecer oportunidades de futuro a niños en situación desfavorecida a través de la actividad física. El cena-cóctel, con música en directo, sorteos y sorpresas, mantendrá el formato festivo y solidario que ha consolidado el acontecimiento como una cita anual de referencia a la Costa Daurada.

El Hotel Olympus Palace ha convertido el compromiso social en tradición: la primera cena, celebrada en 2019, dio apoyo a la Asociación Contra el Cáncer de Tarragona; en 2022 se dedicó al autismo con Todos en Azul; en 2023 al Alzhéimer con la Fundación Rosa Maria Vivar; y en 2024 en el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili y la Unidad de Ictus del Hospital Joan XXIII, con un total recaudado de 23.455 euros.

Complicidades del mundo deportivo e institucional

Durante la presentación de ayer, Gil Cristià, en nombre de la propiedad del hotel, destacó la ilusión de colaborar con una causa que «ayudará a la Fundación Deporte Solidario Internacional con un cena-cóctel auténtico, con música en directo, sorpresas y un ambiente incomparable». Josep Maldonado, presidente del ESI, expresó «el orgullo y el agradecimiento de ser la entidad escogida» y recordó que la ONG, fundada en 2002, ofrece futuro a niños y niñas sin recursos «gracias a la fuerza del deporte».

La presentación contó también con el apoyo del presidente ejecutivo del Gimnàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas; del presidente del CB Salou, Joan Eduard Martínez, y de Tània Piqué, vicepresidenta del CTE. Reus Monterols, que coincidieron en remarcar que «en una iniciativa como esta todos vestimos la misma camiseta: la de la solidaridad». El alcalde de Salou, Pere Granados, añadió que iniciativas como esta «demuestran el espíritu solidario del municipio y son dignos de admiración», subrayando que acciones de este tipo proyectan también una imagen positiva y cohesionadora de Salou como ciudad referente en valores.

La cena benéfica se celebrará el jueves 2 de octubre a las 19 horas en el SUMMIT del Hotel Olympus Palace. El precio es de 60 euros por persona y hay disponible una fila cero para colaboraciones. Las inscripciones se pueden formalizar con un ingreso en la cuenta ES67 2100 8669 7702 0002 8168 o bien llamando al teléfono 690 149 866.

tracking