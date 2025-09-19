Los aviones participantes en la 'Festa al Cel' ya sobrevuelan Salou

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Salou ya está preparada para convertirse en la capital del cielo con la celebración de la Festa al Cel 2025, el festival aéreo mayor de España, que tendrá lugar este fin de semana la playa de Llevant. Durante esta mañana, los pilotos participantes han sobrevolado el cielo de la capital de la Costa Daurada con sus impresionantes aviones. El ruido y la espectacularidad de las naves ha creado una fuerte expectación entre los habitantes de los municipios próximos.

La Festa al Cel aterriza por primera vez en la capital de la Costa Daurada después de cinco años de pausa y contará con más de una veintena de exhibiciones confirmadas. Patrullas acrobáticas internacionales, aviones de combate, helicópteros y aeronaves históricas procedentes de toda Europa configurarán un programa único que refuerza la proyección de Salou como gran destinación turística y cultural.

El sábado 20, la playa de Llevante se transformará en un escenario irrepetible con el Sunset Airshow (18.30-21.30 h), una exhibición al anochecer que combinará vuelos iluminados, coreografías aéreas, música y pirotecnia sincronizada.

El plato fuerte llegará con el espectáculo impulsado por PortAventura World, patrocinador oficial del festival y hotel oficial del acontecimiento. Más de 300 drones se elevarán al cielo para combinarse con aviones y fuegos artificiales en una puesta en escena inédita en Europa. La propuesta es una versión especial del FiestAventura, estrenada con motivo del 30.º aniversario del parque, que en esta ocasión incorporará referencias directas a Salou.

El domingo 21 llegará el Gran Airshow (11.00-15.00 h), la gran exhibición aérea del fin de semana. Se esperan acrobacias espectaculares y actuaciones que mostrarán la potencia, precisión y belleza del vuelo.

Actividades paralelas

La Festa al Cel 2025 quiere ser también un espacio de encuentro y divulgación. Como novedad, contará con una Village comercial y una zona de networking para empresas del sector aeronáutico, para generar sinergias y acercar la innovación al gran público. El acceso será gratuito y abierto a todo el mundo, con espacios infantiles, actividades educativas, foodtrucks y áreas adaptadas para personas con movilidad reducida.