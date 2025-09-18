El Parlament aprueba crear una nueva área policial para Vila-seca y Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Comisión de Interior del Parlament de Catalunya ha aprobado la creación de un Área Básica Policial (ABP) específica para los municipios de Vila-seca y Salou. La resolución ha sido impulsada por Juntos y en ella se insta en el Gobierno a crear esta nueva área, que estará desvinculada de la actual ABP del Tarragonès, antes del 2027.

El alcalde de Vila-seca y Salou, Pere Segura ha manifestado que «hoy es un día importante para Vila-seca, la nueva Área Básica Policial dará respuesta a las necesidades reales de nuestros municipios. Hemos defendido este proyecto porque sabemos que la seguridad tiene que ser próxima, ágil y eficiente».

La propuesta, han explicado desde el grupo parlamentario de Junts, surge ante la situación de «claro desequilibrio que existe dentro de la Región Policial del Camp de Tarragona. Mientras la ABP del Alt Camp - Conca de Barberà da servicio en un territorio de 1.188,2 km² y una población de unas 66.479 personas, la ABP del Tarragonès tiene que cubrir sólo 319,2 km² pero con una población de 250.142 personas».

Esta desproporción se «la aprobación de esta resolución es el primer paso para crear una nueva ABP que tiene que estar operativa antes del 2027. Trabajaremos para que tenga los recursos y el personal necesarios para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes durante todo el año», ha manifestado la diputada de Junts, Irene Negre.

La propuesta también contempla el refuerzo inmediato de la presencia policial en los dos municipios mientras no se despliegue definitivamente la nueva ABP.

También prevé la propuesta parlamentaria que se destine una partida específica a los presupuestos del Departament d'Interior para la financiación de la nueva estructura policial, sin afectar a otros servicios del territorio, y que se negocie con el Gobierno del Estado la asignación de recursos adicionales teniendo en cuenta la singularidad turística de estos municipios.