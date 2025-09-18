Costes inicia las obras de restauración del antiguo aparcamiento de la playa de los Muntanyans

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este jueves han empezado las obras de restauración del antiguo aparcamiento de la playa de los Muntanyans, en Torredembarra. El inicio de los trabajos ha coincidido con una reunión que han mantenido la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, con el alcalde de Torredembarra, Vale Pino, para tratar sobre varios aspectos que implican a las dos administraciones, en especial con respecto a la gestión de costas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Servicio Provincial de Costas en Tarragona, ha puesto en marcha los trabajos para recuperar un espacio degradado dentro del dominio público marítimo-terrestre de la playa de los Muntanyans. Con una inversión de 50.000 euros y un plazo de ejecución de tres semanas, la actuación permitirá restaurar una explanada de más de 4.400 metros cuadrados que hasta ahora funcionaba como aparcamiento al margen de lo que estipula la ley de Costes.

Las obras prevén retirar el terreno compactado, crear dos pequeñas lagunas conectadas al nivel freático, plantar vegetación autóctona de prados y juncales halófilos e instalar un cierre perimetral que impedirá el acceso de vehículos. Al mismo tiempo, se habilitará un itinerario interior para peatones que permitirá disfrutar del espacio restaurado sin afectar a su recuperación. Esta actuación contribuye a la renaturalización del litoral y a la mejora de la biodiversidad en este espacio protegido de la Red Naturaleza 2000.

La subdelegada del Gobierno pone en valor estas actuaciones que, como en el caso de la Riera de Alforja en Cambrils, y de otros en futuras intervenciones, recuperan un espacio de la naturaleza que se encuentra dentro del dominio público.