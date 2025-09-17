La Violeta abre la temporada de otoño con música, teatro, cine y propuestas familiares

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Casal Cultural la Violeta de Altafulla ya tiene a punto su programación de otoño 2025, una agenda cultural variada y pensada para todos los públicos, que incluye conciertos de primer nivel, teatro, proyecciones de cineclub y sesiones familiares dentro del ciclo Cinexic.

La temporada arrancará el sábado 18 de octubre con el concierto inaugural del violoncelista y compositor internacional Matthieu Saglio, que presentará El violoncel dels mil accents, un viaje sonoro que combina la tradición clásica con ritmos y melodías de culturas de todo el mundo.

Al día siguiente, el domingo 19, los más pequeños serán protagonistas con la proyección de La sopa de pedres i altres contes capgirats, una selección de cortometrajes de animación recomendados a partir de 3 años, dentro del ciclo Cinexic.

La música continuará presente a lo largo del otoño con nombres destacados como Mazoni (25 de octubre) y la presentación de su nuevo disco Banderes per daltònics; el dúo formado por Joan Miquel Oliver y Meritxell Neddermann (22 de noviembre), con un repertorio pop lleno de improvisación; o el concierto navideño Els dos estels de Nadal a cargo de Laura Andrés y Marina Prades (13 de diciembre).

El teatro llegará el 15 de noviembre con Mary, de la compañía Sala Flyhard, interpretada por Lara Díez Quintanilla, un monólogo que mezcla humor y emoción para rendir homenaje a las mujeres que han marcado generaciones.

El Cineclub Altafulla también será protagonista con proyecciones como Close de Lukas Dhont (24 de octubre), Los pequeños amores de Celia Rico con la presencia de la directora (6 de noviembre), Brainwashed de Nina Menkes (28 de noviembre) o La luz que imaginamos de Payal Kapadia (19 de diciembre).

Para el público familiar, la Violeta acogerá otras sesiones de cine como Phantom Boy (23 de noviembre) o L’incident alienígena del petit Alan (21 de diciembre).

Además, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre la sala se convertirá en el epicentro de la animación con el Festival Internacional de Cortometrajes de Animación de Altafulla – Ànima Jove 2025.

Con esta programación, la Violeta se consolida como un espacio de referencia cultural al municipio y a la comarca. Las entradas para los espectáculos ya se pueden adquirir a través de la web oficial: www.casalvioleta.cat.