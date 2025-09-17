La Policía Local de Salou incorpora a ocho agentes nuevos y cubre todas las vacantes que tenía

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Policía Local de Salou ha incorporado a ocho agentes nuevos al cuerpo y de esta manera ha conseguido cubrir todas las vacantes que tenía. Se trata de siete hombres y una mujer que hacen que el cuerpo llegue a los 80 efectivos.

El alcalde de la ciudad, Pere Granados, ha puesto en valor el esfuerzo del consistorio por reforzar los servicios esenciales de seguridad y garantizar la protección de vecinos y visitantes: «Es un orgullo tener una plantilla completa, con todos los efectivos necesarios para ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía», ha remarcado. Con este refuerzo «estructural», el cuerpo planificará «mejor los servicios y afrontará con más garantías los retos de seguridad del municipio, tanto durante la temporada turística como a lo largo de todo el año», ha destacado el ayuntamiento.