Proyectan una planta solar fotovoltaica con 8.190 paneles en el polígono de Vila-seca

El Departamentode Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sometido a información pública el proyecto de una planta solar fotovoltaica con 8.190 paneles de estructura fija y 15 inversores en una parcela del polígono del término municipal de Vila-seca.

La empresa Be Catalá FV, SLU, que pertenece al grupo Belectric Espanya SLU, ha solicitado la autorización para la construcción de la central denominada Vila-seca-45 con una potencia instalada de 5,28 MW y sus líneas soterradas de interconexión en 25 kV. El presupuesto de la instalación es de 2.693.790,51 euros.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este martes el anuncio. Concretamente, los Servicios Territoriales de Territori han sometido a información pública la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, la autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de la empresa peticionaría Be Catalá FV, SLU, con domicilio social en Passeig Recoletos 5, 28004 Madrid (Madrid).