Salou acogerá el GastroArt & Wine con 15 restaurantes, 20 bodegas y arte en directo en la Torre Vella

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Torre Vella de Salou acogerá el domingo 5 de octubre una cita singular que fusionará cocina, vino y arte en un escenario emblemático. Se trata del GastroArt & Wine, una experiencia gastronómica y cultural que se presentó el último viernes y que quiere consolidar el municipio como referente de acontecimientos de alto nivel.

La propuesta nace de la colaboración entre la concejalía de Dinamización Económica del Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería de Salou (AEH), con la voluntad de poner en valor tanto el talento gastronómico local como la fuerza creativa del arte. A la presentación asistieron el alcalde de Salou, Pere Granados, el concejal de Dinamización Económica, Hèctor Maiquez, el presidente de la AEH Salou, Pep Moreno, y el artista multidisciplinar David Callau, quien será uno de los protagonistas de la velada.

Granados subrayó que el GastroArt & Wine unirá «la excelencia gastronómica, la enología de calidad y la fuerza de la expresión artística», y remarcó que el hecho de celebrarlo en la Torre Vella refuerza la voluntad de convertir este espacio remodelado en el gran centro artístico, cultural y social de Salou. También reivindicó el papel de los restauradores, que «han conseguido hacer de Salou una referencia gastronómica en Cataluña y en el Estado». Además, el alcalde aseguró que los asistentes saldrán con la sensación que «Salou es delicioso».

Viaje gastronómico y artístico

El presidente de la AEH, Pep Moreno, detalló que en el acontecimiento participarán 15 restauradores, que ofrecerán 6 aperitivos de primer nivel, 22 degustaciones y 2 postres, casados con vinos, cavas y vermúes de una veintena de bodegas del territorio. Según Moreno, será «un viaje gastronómico sin precedentes donde el arte y la gastronomía se fusionan», y recordó que «todo el mundo que ha venido a otras ediciones se ha quedado con ganas de más».

La gran novedad de esta edición, que se recupera después de tres años, es la incorporación de la exhibición en directo de David Callau, artista multidisciplinar que presentará el espectáculo A Dos Mans, creado exclusivamente para la velada. Su propuesta unirá las artes visuales con la cocina de Pep Moreno, chef reconocido con una Estrella Michelin. Una combinación que, según Callau, será «un deleite para todos los sentidos y sentimientos». Además, los asistentes podrán visitar la exposición Retaules, de Callaus, instalada en la Torre Vella.

La música también tendrá un papel relevante con la compañía Baile Flamenco Duende, dirigida por la bailaora Mercedes Alcalà, y la empresa Balfegó ofrecerá una exhibición del tradicional ronqueig, donde se muestra cómo se corta un atún para obtener las mejores piezas.

Participación y colaboraciones

La lista de restaurantes participantes incluye establecimientos de referencia como Deliranto (con una estrella Michelin), Cook & Travel, Lunattic, Rock & Grill, MRKT Gastrobar, Panorama Nikkei Bar, Thai Salou, Huma, Castillo de Javier, Amaranto, Infinitum, Mnudo, Restaurante Club Nàutic de Salou, La Ibense Salou y El Rinconcito de Manel. Todos ellos mostrarán la diversidad y calidad de la oferta gastronómica del municipio.

Las entradas para esta experiencia gastronómica y cultural ya han salido en venta y se pueden adquirir a través de la plana web salou.koobin.cat/GastroArtandWine.