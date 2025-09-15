Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este mes de septiembre el Ayuntamiento del Morell ha iniciado las tareas de adecuación y asfaltado de un solar de la calle Vallgornera, propiedad del Ayuntamiento. «Se destinará a aparcamiento, ya que entendemos que era muy necesario en el casco antiguo, y más previendo que pronto arrancarán las obras de remodelación de la calle Molí», adelanta el alcalde y concejal de Urbanismo, Eloi Calbet.

Por otra parte, en la misma zona, el consistorio ha comprado el inmueble situado en la calle Catalunya número 2, «que acogerá una segunda nave de servicios para la brigada municipal y un edificio en que se está estudiando qué servicios públicos ubicar en un futuro», expone el concejal de Vía pública y brigada municipal, Josep Maria Español. El patio de este inmueble, además, lindará con el parque del lado de la estación de trenes. Esta infraestructura, la estación de trenes, es propiedad de ADIF, y que el Ayuntamiento morellense sigue negociando con el fin de adquirirla y poder darle un uso público.

Máquinas llevando a cabo las tareas de adecuación y asfaltado de un solar de la calle Vallgornera.Cedida

Paralelamente, se han previsto más actuaciones de asfaltado: se mejorará el vial del cementerio, que tendrá sentido único en dirección a Vilallonga del Camp y un espacio para peatones, así como el aparcamiento de la sala de velatorios. También se asfaltarán la calle Jujol y la calle Gaudí, como a continuación del plan de asfaltado del municipio. En total, una inversión de 240.000 euros. En este sentido, y de cara al 2026, «el Ayuntamiento ya piensa en un programa de asfaltado ambicioso, por un importe superior al millón de euros», continúa el alcalde.

Finalmente, se prevé sacar a concurso un nuevo contrato de mejora de aceras por un importe de 95.000 euros. Una vez finalizadas estas actuaciones, de asfaltado y de mejora de aceras, se llevará a cabo una revisión completa de la señalización vial horizontal.