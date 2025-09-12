Proyectan un parque fotovoltaico de 4.900 paneles solares en Constantí

Imagen aérea de la planta solar fotovoltaica Constantí-42, la más grande de Cataluña, situada en la carretera C-422, que conecta el Tarragonès con la Selva del Camp.Solargest

Parsosy Bajo Martin S.L, que pertenece al grupo Inversiones Solares Sunergy S.L, y con domicilio social en Barcelona proyecta un parque fotovoltaico en Constantí. Consta de 4.914 paneles solares fotovoltaicos de estructura fija y 19 inversores haciendo un total de 3,29 MWp y 2,85 MW y sus líneas soterradas de interconexión en 25 kV.

Bautizado con el nombre de Parsosy Bajo Martin, cuenta con una inversión de 1.106.240 euros. Este viernes se ha publicado la solicitud de autorización administrativa en el DOGC y se ha abierto el periodo de alegaciones en el plazo de quince días.