Detenido por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de tráfico de drogas en Torredembarra

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a un hombre de 42 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de tráfico de drogas en Torredembarra. Los hechos sucedieron alrededor de las 23.35 horas cuando una patrulla fue alertada de una pelea en la calle Pere Badia de este municipio del Tarragonès.

Al llegar al lugar, los mossos intervinieron porque un hombre estaba agrediendo a una mujer. Seguidamente pudieron confirmar que la víctima había acabado de comprar cinco envoltorios de cocaína al agresor. El detenido, quien acumula una decena de antecedentes policiales, pasó este sábado a disposición del juzgado en funciones de guardia del Vendrell.

Según explica la policía, se determinó que la mujer le pagó 150 euros por poco más de tres de esta sustancia. El hombre, al darse cuenta de que llevaba 200 euros más en billetes, intentó sustraérselos de manera violenta. La víctima pudo recuperar esta cantidad pero no el importe correspondiente a la transacción hecha previamente entre ambos ni tampoco la droga.

Por todo ello, el hombre quedó detenido por robo violento y contra la salud pública. Por otra parte, se denunció administrativamente a la mujer de 40 años, por infringir la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.