El Ayuntamiento de Altafulla proyecta la remodelación integral de la plaza dels Vents. Este martes, la empresa constructora, el vecindario, los comerciantes, el equipo de gobierno y los técnicos municipales han mantenido una reunión en la que se ha acordado que las obras de remodelación de la plaza dels Vents empezarán el próximo lunes 22 de septiembre.

El proyecto ha sido adjudicado a Romà Infraestructures i Serveis SAU, con un presupuesto de ejecución de 695.079,69 euros (sin IVA), una rebaja de 36.924,36 euros con respecto al presupuesto de licitación, y un plazo previsto de siete meses.

La intervención prevé la creación de una plataforma única con adoquines para dar más protagonismo a los peatones y favorecer un uso polivalente del espacio. Se mantendrán la rosa de los vientos y el ancla, elementos emblemáticos del barrio marítimo. El arbolado se preservará, sustituyendo solo aquellos ejemplares que se encuentran enfermos.

La coalcaldesa y concejala de Vía Pública, Alba Muntadas, ha destacado durante la reunión que: «La remodelación de la plaza dels Vents es un paso adelante para modernizar uno de los espacios centrales de nuestro municipio y dotarlo de una imagen más amable y accesible. Queremos que sea un punto de encuentro y de convivencia para todo el mundo, con prioridad para las personas y con una mejor integración urbanística».

Desde el consistorio explican que, con esta reforma, se quiere conseguir una mejora integral de la plaza dels Vents, reforzando la accesibilidad, la funcionalidad, la integración con el entorno urbano y el drenaje de las aguas pluviales, y consolidando el espacio como punto neurálgico de Baix a Mar.