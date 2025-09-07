Salou se transporta a 1229 para recrear la salida del rey Jaime I

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha rememorado, un año más, el hito histórico que posicionó el municipio al epicentro del Mediterráneo el año 1229, la salida del rey Jaime I a la conquista de Mallorca.

Los personajes del séquito del rey han salido desde la plaza del Teatro Auditorio de Salou (TAS), recorriendo varias calles de Salou hasta la Torre Vella. En este espacio se ha vivido uno de los momentos más espectaculares del desfile, la salida del rey Jaime I desde la Torre Vella, espacio cultural recientemente restaurado.

El séquito en el completo ha desfilado por las calles principales del Casco Antiguo hasta llegar a la plaza de las Comunitats Autónomes.

Nuevamente, se ha apostado por una recreación cargada con rigor histórico, representante fielmente a todos los personajes que formaron parte de aquella gesta. Ejemplo de eso es la juventud del rey Jaime I, que se lanzó a la conquista con sólo veinte años.

En esta edición se han incorporado las vestimentas nuevas de Sancha, priora de Sixena y cuatro templarios.

Los templarios de Monzó

Otro hecho destacado de esta fiesta ha sido la participación de una cuarentena de templarios de la asociación Sonus Venti de Monzó, acompañados por la concejala de Cultura del municipio, Marta Montaner. Monzó ha sido invitado en el marco de la hermandad que se está consolidando con el municipio de Salou.

Los dos municipios comparten lazos históricos, culturales y sociales en torno a rey Jaime I, ya que el monarca fue educado por la Orden del Templo en Monzó.

Espectáculo final

Después del desfile, la plaza de las Comunidades Autónomas ha sido el escenario del espectáculo final ‘El Gran Viatge’.

Dirigido por la compañía La Fam con la colaboración con las compañías Arpispas y Traüt, la obra ha sido creada exclusivamente para celebrar el 30 aniversari de la Fiesta del Rey Jaime I en Salou.

Participación ciudadana

El séquito del Rey Jaime I también es una muestra de la implicación de la ciudadanía en el municipio. La participación de los vecinos y vecinas haciendo de pueblo, guerreros, nobles y señoras es un claro ejemplo del sentimiento de pertenencia que existe a Salou.

Hay que destacar que los trajes de la recreación han sido confeccionados por el Grup de Dones bajo la supervisión de la historiadora del arte Esther Lozano. Gracias a su colaboración, se ha conseguido una recreación de los personajes fiel a la historia.