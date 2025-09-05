Torredembarra vive un día grande de Santa Rosalia con devoción, castells y fuegos artificiales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Torredembarra vivió este jueves, 4 de septiembre, el día grande de la Fiesta Mayor de Santa Rosalia, con una participación muy numerosa en las calles y plazas del municipio. Las madrugadas con los Grallers de la Torre, Els Vernets, Bufalodre, los Quatre Garrofers y Tresmall dieron el pistoletazo de salida a la jornada, que continuó con la ida a oficio de la corporación municipal hasta la iglesia de Sant Pere Apòstol.

Allí se celebró la eucaristía solemne y la veneración de la reliquia de la patrona, con la Misa brevis a Santa Rosalia de Albert Solé Galí interpretada por la Coral Santa Rosalia y los grallers. L'Àliga ofreció su baile solemne y los Nois de la Torre alzaron un pilar de ofrenda. La fiesta continuó con la Passada de Lluïment del Seguici Popular, castells y el Ball de Diables, y cerró con la Carretillada, el Bona nit a les Bèsties y un lucido castillo de fuegos, de la Pirotècnia Igual, en la playa de la Paella.