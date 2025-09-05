Finalizan las obras de renovación de la red de agua potable en la calle Tarragona de Constantí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La semana pasada finalizaban las obras de renovación de la red de agua potable en la calle Tarragona, en Constantí. Esta instalación había sufrido varias averías a lo largo del tiempo y el objeto de la actuación ha consistido en la renovación de la cañería de agua potable de polietileno, que ocasionaba varias molestias a los vecinos, tanto las producidas por las interrupciones del suministro de agua como por las reposiciones de la calzada.

Los trabajos han permitido sustituir esta cañería de polietileno por una red de cañería de fundición de diámetro de 100 mm. El presupuesto de esta obra ha sido de 73.975,38 euros y se ha ejecutado en el plazo de un mes y medio.