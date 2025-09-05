Detienen en Torredembarra a un hombre con cinco órdenes de detención e ingreso a prisión

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra detuvo, la madrugada del 3 de septiembre, a un hombre con 5 órdenes de detención e ingreso a prisión. Los hechos tuvieron lugar en torno a las dos de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Local, que se encontraba realizando tareas de vigilancia, observó una luz proveniente del aparcamiento de arena de la playa de los Muntanyans y en acercarse comprobaron que se trataba de un hombre.

Durante las comprobaciones, se constató que sobre el hombre había 5 órdenes de detención e ingreso en la prisión, por varios robos y hurtos, y se procedió a su detención. El hombre intentó autolesionarse dentro del vehículo policial, hecho que comportó su traslado al CAP de Torredembarra. Posteriormente, una vez verificada que ya se encontraba tranquilizado, el detenido fue trasladado a la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Torredembarra.