7 años de prisión para el hombre acusado de violar a una mujer en el exterior de una discoteca de Salou en el 2024

El hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en el exterior de una discoteca de Salou en el 2024 al inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha condenado al hombre acusado de violar a una mujer en el exterior de una discoteca de Salou en enero de 2024 a siete años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso por vía bucal y anal con violencia.

El presidente de la sección cuarta y una de las dos magistradas consideran que la declaración de la víctima es "constante, congruente y persistente" y que esta concuerda con las imágenes de las cámaras de seguridad. También argumentan que el relato del investigado es "inverosímil".

En cambio, otra de las juezas afirma que "existe una duda razonable en cómo se produjeron los hechos que se juzgan" y sostiene que tiene dudas sobre si las relaciones fueron consentidas o no. Por eso, ha emitido un voto particular a la sentencia.