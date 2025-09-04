Tres personas resultan heridas en un accidente frontal en Roda de Berà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas este jueves de madrugada tras un choque frontal entre dos vehículos en la carretera TV-2041, a su paso por Roda de Berà. El accidente se ha producido poco después de las 6:30 horas y uno de los heridos se encuentra en estado grave.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a las víctimas en el lugar del siniestro, trasladando a dos de ellas con lesiones de menor consideración al Hospital de Santa Tecla, mientras que la persona más afectada ha sido evacuada al Hospital Joan XXIII.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat, que se han desplazado al lugar con cuatro dotaciones, han tenido que intervenir para liberar a uno de los conductores, que había quedado atrapado en el interior de su vehículo. Hasta el accidente también se han dirigido cuatro unidades del SEM.

Como consecuencia del impacto, la vía ha quedado completamente cortada en ambos sentidos durante varias horas, y ha generado retenciones en la zona. El tráfico ya se ha reanudado una vez han finalizado las labores de rescate, limpieza y retirada de los vehículos implicados.