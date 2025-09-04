Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra investigan a un agente de la Policía Local de Vila-seca por acoso sexual. Tal como ha avanzado 'Porta Enrere' y ha podido confirmar ACN, los hechos pasaron a principios de agosto y los Mossos han recibido dos denuncias, una de ellas de otra agente del cuerpo municipal.

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, firmó un decreto la semana pasada en el que le retiraba el arma al agente y daba un plazo de quince días con el fin de recoger información y decidir si abre un expediente. Paralelamente se activó el protocolo de acoso laboral a petición de la policía denunciante. Según fuentes municipales, el denunciado está de baja laboral, activada por él mismo.

En el momento de los hechos, el hombre estaría ejerciendo las funciones de jefe de turno de noche, si bien no sería un mando del cuerpo. Tal como indica 'Porta Enrere', el denunciado habría intentado agredir sexualmente a su compañera de trabajo en los vestuarios de la comisaría. La otra mujer que ha denunciado al agente es una ciudadana que habría recibido mensajes del policía a través de las redes sociales. El denunciado habría obtenido sus datos después de haberle puesto una denuncia.