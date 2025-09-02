Pillados tres hombres con cerca de 80 antecedentes robando en una autocaravana de Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de Torredembarra detuvieron ayer a tres hombres de 23, 24 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos sucedieron ayer de madrugada en la avenida Mare de Dúu de Montserrat de Torredembarra. Los mossos recibieron aviso de un ciudadano que había visto a tres individuos mirando varios coches estacionados en un descampado.

Una patrulla de los mossos que hacía tareas de prevención de paisano y en vehículo no logotipado fue a hacer comprobaciones. Al llegar, los agentes vieron a tres hombres: uno en actitud vigilante mientras otro aguantaba la ventana de una autocaravana por donde un tercero accedía.

Los agentes se identificaron como policías y, con el apoyo de una patrulla uniformada, detuvieron a los tres hombres por una tentativa de robo. Habían forzado la ventana del vehículo pero la acción policial evitó que consumaran el robo.

Entre los tres detenidos acumulan cerca de 80 antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio. Los detenidos han pasado hoy por la mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.