BusPlana y el Ayuntamiento de Vila-seca pusieron ayer en marcha la ampliación y renovación del servicio urbano de transporte, el conocido Bus Blau, que opera BusPlana desde julio de 2020.

Con esta mejora se pasa de uno a dos autobuses y de cuatro a siete líneas, con nuevas paradas y recorridos que dan mejor cobertura a todos los barrios y puntos clave del municipio, como el Centro de Salud, la Estación de tren, el polígono Alba, el Conservatorio Municipal de Música, los institutos y el Centro Comercial.

El servicio dispone de dos vehículos: un bus de gas natural comprimido que hará recorridos circunvalatorios y llegará al barrio de la Plana (líneas L2, L22, L3, L33 y L4), y un bus articulado que conectará Vila-seca con la Pineda (líneas L1 y L11) y que se prevé que el próximo año sea 100% eléctrico. También se incrementan las frecuencias, con intervalos de paso cada 30 minutos en verano y 45 minutos en invierno, para facilitar desplazamientos rápidos y eficientes.

La ampliación responde al aumento constante de pasajeros desde 2021, cuando se registraron 43.000, hasta superar los 200.000 anuales en la actualidad. El servicio sigue siendo gratuito con la tarjeta VilaCard, y refuerza el compromiso municipal con un transporte público moderno, sostenible y al servicio de los vecinos.