El dron de la Policía Local de Torredembarra detecta cuatro piscinas que podrían ser focos de mosquitos

La Policía Local de Torredembarra ha hecho recientemente un vuelo de control con el dron de la Unidad de Vigilancia Aérea en la zona de la Marítima Nord, con el objetivo de detectar posibles puntos de proliferación de larvas de mosquitos. Durante la inspección, se identificaron cuatro piscinas en fincas privadas que parecen no tener ningún tipo de control ni mantenimiento y que, por lo tanto, se podrían convertir en focos activos de cría de estos insectos.

El Ayuntamiento ya está trabajando en la localización de las personas propietarias a fin de que adopten las medidas necesarias de mantenimiento y desinfección que eviten la presencia de larvas. Esta actuación se enmarca en las tareas de prevención que se llevan a cabo en el municipio para reducir la proliferación de mosquitos, que incluyen tratamientos periódicos y acciones especiales en puntos sensibles del término municipal.

La concejala de Salubridad, Angie Muñoz, ha destacado la importancia de estas actuaciones de vigilancia y ha agradecido la colaboración ciudadana a la hora de comunicar incidencias relacionadas con posibles focos de mosquitos. En este sentido, ha recordado que cualquier vecino o vecina puede informar a través de la app Viu La Torre de la presencia de puntos con riesgo de proliferación de plagas.