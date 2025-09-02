Constantí celebrará el sábado la IV Mostra de Música Local con ocho formaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Constantí se prepara para vivir este sábado, 6 de septiembre, la cuarta edición de la Mostra de Música Local, una cita cultural que este año reunirá hasta ocho formaciones y que estará dedicada a la memoria del músico de Constantí Joan Josep Marçal, desaparecido este 2025. El acontecimiento tendrá lugar en la plaza de les Escoles Velles y volverá a convertirse en un punto de encuentro para músicos, vecinos y aficionados a la música en directo.

La presentación oficial se celebró ayer en la plaza Alcalde Macià Martorell, con la participación del alcalde Óscar Sánchez, la concejala de Cultura, Dolors Fortuny, y representantes de algunas de las bandas participantes. El alcalde subrayó el éxito de una iniciativa que llega a su cuarta edición y que tiene como objetivo «promover y proyectar los grupos de la escena musical local». También remarcó que el consistorio quiere seguir dando el máximo apoyo a la cultura y a la música del municipio.

El cartel de esta edición incluye propuestas consolidadas y novedades. Entre las formaciones más fieles está Sin Fianza, presentes en todas las ediciones, con su rock de barrio y letras sobre la vida cotidiana. También estarán los Truenos, el mítico grupo de los años 70 que se reencontró con motivo de la primera muestra y que revivirá éxitos de los años 60, 70 y 80 en el estilo de la clásica y conocida «música de guateque».

Dianne 35 repetirá después de reunirse en el año 2023, más de dos décadas después, y de publicar el disco Carrer Barcelona, grabado en el estudio Amanita de Constantí. La banda ya ha anunciado que prepara nuevo trabajo para el próximo año. También volverá mil historias, que en el 2024 reanudó su trayectoria con nuevas canciones después de veinte años de parón, y The Rain, con su combinación de soul, rock, funk y swing.

Con respecto a las novedades, destacan Dats pel Blues, con una apuesta clásica por el género, y Broncos, una banda formada por músicos veteranos que reivindica la esencia del rock'n'roll más puro. El programa se completa con Paco Valero, con una carrera de medio siglo en el mundo de la música, que presentará en formato dúo un repertorio de rumba melódica, con temas propios y versiones adaptadas.