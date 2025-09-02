Altafulla renueva las tapas del depósito del Puntet para mejorar el drenaje

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla llevó a cabo ayer las obras de sustitución de las tapas del depósito de recogida de aguas pluviales del paso subterráneo del Puntet, entre las calles Vía Augusta, Jaume I y Vía Hercúlea, en Baix a Mar. La actuación incluyó la instalación de nuevas cubiertas que mejoran el drenaje hacia el canal de la Rasa, y los trabajos se completaron a lo largo de la jornada.

La intervención dio continuidad a las mejoras ya ejecutadas en este punto, como la renovación de las rejas de entrada de agua para evitar atascos con vegetación y sedimentos. Según explicó Alba Muntadas, coalcaldesa y concejala de Vía Pública, hasta ahora cuando el depósito se llenaba hacía falta que un operario levantara manualmente las tapas para que pudiera empezar a tragar agua.

Con las nuevas cubiertas, filtrantes, el depósito trabaja desde el primer momento, acelera la absorción y reduce las inundaciones en este tramo crítico de la red vial. El objetivo, remarcó, es ayudar al camino natural del agua para que desemboque con más facilidad hacia el mar y mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Las tapas anteriores, instaladas hace más de una década, estaban desfasadas y requerían actuaciones manuales en episodios de lluvia intensa. Con la renovación se moderniza la infraestructura y se da un paso adelante en la gestión del agua de lluvia.