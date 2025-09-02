Diari Més

Altafulla renueva las tapas del depósito del Puntet para mejorar el drenaje

La reforma permite reducir acumulaciones de agua de lluvia

Operario de la Empresa Mixta de Aguas de Altafulla durante la intervención.Cedida

El Ayuntamiento de Altafulla llevó a cabo ayer las obras de sustitución de las tapas del depósito de recogida de aguas pluviales del paso subterráneo del Puntet, entre las calles Vía Augusta, Jaume I y Vía Hercúlea, en Baix a Mar. La actuación incluyó la instalación de nuevas cubiertas que mejoran el drenaje hacia el canal de la Rasa, y los trabajos se completaron a lo largo de la jornada.

La intervención dio continuidad a las mejoras ya ejecutadas en este punto, como la renovación de las rejas de entrada de agua para evitar atascos con vegetación y sedimentos. Según explicó Alba Muntadas, coalcaldesa y concejala de Vía Pública, hasta ahora cuando el depósito se llenaba hacía falta que un operario levantara manualmente las tapas para que pudiera empezar a tragar agua.

Con las nuevas cubiertas, filtrantes, el depósito trabaja desde el primer momento, acelera la absorción y reduce las inundaciones en este tramo crítico de la red vial. El objetivo, remarcó, es ayudar al camino natural del agua para que desemboque con más facilidad hacia el mar y mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Las tapas anteriores, instaladas hace más de una década, estaban desfasadas y requerían actuaciones manuales en episodios de lluvia intensa. Con la renovación se moderniza la infraestructura y se da un paso adelante en la gestión del agua de lluvia.

